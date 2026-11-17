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Gjatë një bisede me banorët, Arlinda është shprehur se për të, mungesa e moralit lidhet me rastet kur dikush ia merr partnerin dikujt tjetër.
“Pa moral për mu është me ia marrë burrin dikujt edhe me u kanë shfalerka e tij tonë jetën”, ka deklaruar Arlinda.
Pas kësaj deklarate, Nichi e ka pyetur se kujt po ia drejtonte këtë koment.
Arlinda është përgjigjur se nuk po e drejtonte askund, duke mos dhënë më shumë sqarime.
Megjithatë, deklarata e saj ka nxitur pikëpyetje nëse bëhej fjalë për një mesazh të tërthortë ndaj Vjollcës, meqenëse diskutimi paraprak ishte me të?
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