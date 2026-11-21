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Arlinda ka bërë një deklaratë për Fuegon gjatë një bisede me disa nga banoret në lavanderinë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Ajo u ka treguar atyre se Fuego ka një të dashur jashtë shtëpisë, duke pretenduar se ai kishte fshirë fotografitë me të pak javë para se të bëhej pjesë e spektaklit.
“Edhe Fuego ka femër. Para dy javësh, para se me hy këtu, i ka fshirë fotografitë me të edhe u bë kinse u nda”, është shprehur Arlinda.
Deklarata e saj nxiti interesim, ndërsa mbetet të shihet nëse Fuego do të reagojë lidhur me këto pretendime.