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Një debat i ashpër është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, pas përdorimit të fjalës “kurtizane” nga Arlinda në drejtim të Vjollcës.
Deklarata e saj shkaktoi reagime të shumta, si nga banorët, ashtu edhe nga opinionistët, të cilët e kritikuan për përdorimin e këtij termi.
Megjithatë, Arlinda nuk u tërhoq nga ajo që kishte thënë, duke këmbëngulur se nuk kishte pasur qëllim ta ofendonte Vjollcën.
“Punë është ajo, s’e kam ofendu”, u shpreh Arlinda, duke dhënë versionin e saj lidhur me deklaratën që shkaktoi polemika.