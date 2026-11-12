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Banorja e Big Brother VIP Kosova, Arlinda e ka akuzuar Jonën, për sjellje kontradiktore, brenda shtëpisë.
Ajo tregoi se si një ditë ajo ishte ndier keq në praninë e Nichit dhe Akilit, por më pas kishte ndryshuar.
Sipas saj, krejt kjo ndodhi pasi "lëvizën votat", duke iu referuar televotimit që e nxori Nichin më të preferuarin.
"Para katër ditëve, Jona ke mes Nichit dhe Akiliy dhe ma bojke mu, kishte këqyre çka po më bojnë. I thash hajde qitu. A ki ankth a? Erdh tha, shumë bullizues, çfarë fjalori. Të nesërmen nejti prapë. Lëvizën votat, shkoi atje.”