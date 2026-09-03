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Trupi i kriminelit të dënuar me burgim të përjetshëm për krime lufte dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë në vitet e ’90-ta, Ratko Mlladiq, ka mbërritur në Beograd.
Ai iu dorëzua familjarëve të tij më të afërt në aeroportin Roterdam-Hagë rreth orës 15:00, më 3 shtator, njoftoi Mekanizmi Ndërkombëtar Rezidual për Tribunalet Penale.
Sipas mediave në Serbi, arkivoli me trupin e Mlladiqit, i mbuluar me flamurin e Serbisë, u mor nga pjesëtarë të Ushtrisë së Serbisë në aeroportin “Nikolla Teslla” në Beograd, nga avioni qeveritar. Përveç familjarëve, i pranishëm ishte edhe ministri i Drejtësisë, Nenad Vujiq.
Trupi i Mladiqit u transportua nga aeroporti në Akademinë Ushtarake Mjekësore, raporton Radio-Televizioni i Serbisë.
Presidenti i Serbisë, Alleksandar Vuçiq, u zotua se do të ndihmojë familjen për ceremoninë e varrimit.
“Jam i gatshëm të ofrojmë çdo lloj mbështetjeje logjistike, transporti dhe mbështetje tjetër, si dhe të ndihmojmë në ruajtjen e rendit publik, paqes dhe sigurisë”, tha Vuçiqi.
Mediat raportojnë se ceremonia përkujtimore do të mbahet të shtunën, më 5 shtator, në Shtëpinë e Ushtrisë në orën 12:00, ndërsa varrimi të hënën.
Vuçiqi shtoi se vlerësimet e shërbimeve të sigurisë janë se në varrim do të marrin pjesë dhjetëra mijëra persona.
Mekanizmi Ndërkombëtar Rezidual për Tribunalet Penale rikujtoi fjalët e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, i cili bëri thirrje për solidaritet me viktimat, të mbijetuarit dhe familjet e tyre, si dhe dënoi “çdo veprim përmes të cilit glorifikohen personat e dënuar nga gjykatat ndërkombëtare për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid”.
Mlladiqi vdiq më 27 gusht në Hagë.