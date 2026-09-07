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Një lokalitet në fshatin Verboc të Drenasit mund të ruajë gjurmë të aktivitetit njerëzor që datojnë dhjetëra mijëra vjet më parë. Studiues nga Universiteti i Tübingenit dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës po zhvillojnë hulumtime arkeologjike në këtë zonë, ku vlerësimet e para flasin për gjurmë që mund të jenë 25 mijë deri në 70 mijë vjet të vjetra.
Hulumtimet në Verboc janë përqendruar në periudhën e Paleolitit, ndërsa puna në terren ka vazhduar prej disa vitesh. Gjurmimet e para në këtë lokalitet kishin nisur në vitin 2021.
Në kuadër të këtij hulumtimi janë përfshirë studiues të Universitetit të Tübingenit në Gjermani, në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik të Kosovës. Pjesë e ekipit është edhe arkeologu nga Drenasi, Sami Haziraj.
Në hulumtim është i angazhuar edhe Prof. Dr. Harald Floss, arkeolog dhe profesor në Universitetin e Tübingenit, i njohur për punën e tij në studimin e Paleolitit. Nga Instituti Arkeologjik i Kosovës, punën në terren e udhëheq arkeologu Luan Gashi.
Sipas vlerësimeve të para të studiuesve, në lokalitet janë identifikuar gjurmë që mund t’i përkasin periudhës së Paleolitit dhe që mund të jenë nga 25 mijë deri në 70 mijë vjet të vjetra.
Megjithatë, këto janë vetëm vlerësime fillestare. Mosha e saktë e gjetjeve dhe rëndësia e tyre arkeologjike pritet të përcaktohen pas analizave dhe studimeve të mëtejshme shkencore.
Lokalitetin e ka vizituar edhe kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, së bashku me nënkryetarin Arben Shala. Gjatë vizitës, ata janë informuar nga afër për punën e studiuesve dhe rezultatet e deritanishme.
Lladrovci e ka cilësuar hulumtimin si një zhvillim të rëndësishëm për Drenasin dhe Kosovën.
“Është jashtëzakonisht interesante të shohësh se në tokën e Drenasit mund të ruhen gjurmë që na çojnë dhjetëra mijëra vite prapa në historinë e njerëzimit. Verboci po dëshmon se trashëgimia jonë është shumë më e thellë dhe më e pasur sesa ajo që kemi njohur deri më sot”, ka deklaruar Lladrovci.
Ai ka vlerësuar edhe përfshirjen e ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë në këtë proces.
“Jemi të lumtur që në këtë hulumtim është i përfshirë edhe arkeologu ynë, Sami Haziraj, si dhe studiuesit nga Universiteti i Tübingenit dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës. Komuna e Drenasit do të vazhdojë të mbështesë punën shkencore dhe institucionale për dokumentimin dhe ruajtjen e kësaj pasurie”, është shprehur ai.
Hulumtimet në Verboc mund të sjellin të dhëna të reja për praninë dhe aktivitetin njerëzor në territorin e Kosovës gjatë Paleolitit. Përfundimet shkencore pritet të japin një pasqyrë më të qartë për moshën, karakterin dhe rëndësinë e këtij lokaliteti.
Nëse rezultatet fillestare konfirmohen nga analizat shkencore, Verboci mund të bëhet një pikë me rëndësi të veçantë për studimin e historisë së hershme njerëzore në Kosovë.