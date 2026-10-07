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Analisti Dritëro Arifi ka vlerësuar se uniteti i arritur është një hap i rëndësishëm për Kosovën përballë sfidave të ardhshme.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Arifi tha se ajo që ndodhi mbrëmë do të duhej të ndodhte më 16 shtator, por, sipas tij, është e rëndësishme që në fund është arritur një unifikim i rëndësishëm, transmeton Klankosova.tv.
“Ajo që pamë mbrëmë, do duhej të ndodhte më 16 shtator, por më mirë vonë se kurrë. Me rëndësi u arrit një unifikim i rëndësishëm për betejat tona të ardhshme”, deklaroi Arifi në Klan Kosova.
Ai pati fjalë falënderimi për UÇK-në dhe protestuesit, duke theksuar sakrificën e të rinjve gjatë 21 ditëve të protestave.
“Një falënderim i madh u shkon UÇK-së, protestuesve, atyre djemve dhe vajzave të reja që sakrifikuan 21 ditë, sakrifikuan edhe dhunën. Falë kësaj sakrifice, u desh edhe një herë UÇK-ja të vinte në skenë për të na rikujtuar se cilat janë vlerat tona kombëtare”, u shpreh ai.
Sipas Arifit, uniteti i arritur erdhi në një moment kur vendi ishte pranë një përshkallëzimi më të madh.
“Elita politike e papërgjegjshme më në fund e kuptoi se ishim në kufi të përshkallëzimit më të madh dhe më në fund u arrit uniteti që e kemi kërkuar që nga data 16 shtator”, tha Arifi.
Ai theksoi se për Kosovën tani nisin beteja të tjera të rëndësishme, duke i ndarë ato në tri faza.
“Kosova i ka tash tri beteja të fuqishme përpara. Të parën e fitoi, uniteti i brendshëm u fitua, kauza, ligji u miratua. Beteja e dytë është strategjia shtetërore, kombëtare, e cila duhet të përgatitet, por jo me pompozitet, sepse kundërshtari mund ta lexojë hapin tonë dhe mund të na çmontojë strategjinë”, deklaroi ai.
Ndërkaq, si betejë të tretë, Arifi e cilësoi atë juridike, duke shprehur bindjen se mbrojtja ka bërë përgatitje të mjaftueshme.
“Dhe e treta është beteja juridike. Mendoj se mbrojtja e ka përgatitur mjaft mirë”, tha ai.
Arifi e cilësoi zhvillimin e fundit edhe si një moment të veçantë për të, duke thënë se beson se UÇK-ja ka pasur mbështetjen e Zotit para, gjatë dhe pas luftës.
“Kjo po tregon edhe një gjë, që Zoti ka qenë me UÇK-në para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Kjo është edhe një dhuratë e madhe nga Perëndia”, tha Arifi.