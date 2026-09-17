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Opinionisti Avni Arifi ka deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkretë pas vendimit të Speciales ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Arifi tha se fokusi i institucioneve dhe i faktorit politik duhet të jetë në forcimin e kapaciteteve për procesin në Gjykatën e Apelit.
“Besoj që faktori politik, institucional dhe partitë politike, vendi, duhet me mendu se cilat janë veprimet që në Gjykatën Speciale, në Apel, Thaçi dhe krerët e tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dalin të pafajshëm”.
“Gjithçka duhet me qenë në funksion të asaj që shteti t’i ndërtojë kapacitetet, t’i rrisë kapacitetet për me marrë aktvendim shfajësues në Gjykatën e Apelit”, tha Arifi në “Rubikon” në Klan Kosova.