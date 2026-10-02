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Profesori universitar, Dritëro Arifi ka kritikuar mungesën e komunikimit dhe organizimit institucional në vend.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ai ka paralajmëruar për pasoja nëse deri më 6 tetor nuk bëhet zgjedhja e presidentit.
“Ne nuk e dimë çka do të ndodhë deri me të 6-tin. Vetëm në shoqëritë primitive ka shumë paparashikueshmëri. Vërehet që s’ka komunikim, s’ka organizim, s’ka procese", tha Arifi.
Ai ka thënë se mungesa e presidentit do ta thellonte pasigurinë institucionale dhe politike, duke e përshkruar situatën si kaos.
“Ne nuk e dimë çka ka me ndodhur deri me 6-tin, po e dimë çka ndodh pas të 6-tit. Pra, një kaos total nëse nuk e kemi zgjedhur presidentin, pa institucione, duke e ditur çfarë peshe dhe çfarë teme kemi njëkohësisht”, deklaroi profesori Arifi. /Klankosova.tv