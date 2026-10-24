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Analisti politik Dritëro Arifi ka kritikuar qasjen e institucioneve të Kosovës ndaj vendimit të Gjykatës Speciale për krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke vlerësuar se vendi duhet të ketë një qëndrim më të qartë dhe më të vendosur në aspektin diplomatik.
Në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, Arifi ka thënë se deri më tani nuk ka një dokument zyrtar në të cilin Republika e Kosovës e cilëson vendimin e 16 shtatorit si të papranueshëm, duke argumentuar arsyet për një qëndrim të tillë.
Sipas tij, deklaratat e deritanishme kanë qenë të paqarta dhe kanë krijuar përshtypjen e një neutraliteti ndaj vendimit.
“Prej vendimit të Gjykatës Speciale me atë vendim të 16 shtatorit, ne nuk e kemi ende asnjë dokument zyrtar, po flas për dokumente zyrtare, që është shkruar që për Republikën e Kosovës është i papranueshëm për këto arsye”, ka deklaruar Arifi.