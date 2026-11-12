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Avni Arifi, sekretar i përgjithshëm i Aleancës, ka kritikuar menaxhimin e sektorit të energjisë.
Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, Arifi tha se paralajmërimet për një dimër shumë të vështirë për sa i përket energjisë janë pjesë e, siç u shpreh ai, "punës për mafinë energjetike" nga kjo qeveri.
“…Pse ne do ta kemi mbase dimrin më të vështirë prej pasluftës, është për shkak se Kosova udhëhiqet nga një ekipë e cila prej ditës së parë është e qartë se e kanë ndërmend me punu për mafian energjetike, me ble rrymë…”, deklaroi mes tjerash Arifi.
Ai u shpreh i shqetësuar për situatën energjetike dhe paralajmëroi pasoja serioze në rast se vendi përballet me temperatura të ulëta dhe një dimër të ashpër.
“Neve na ka mbetur me iu lutë Zotit, kurgjo tjetër, që të mos ketë dimër të fortë. Nëse ka dimër të fortë, ne do të jemi në probleme serioze”, tha Arifi.
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