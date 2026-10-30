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Anëtari i Aleancës, Avni Arifi, ka kërkuar dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, pas zhvillimeve lidhur me rastin e Arlinda Zekajt.
Arifi, para gazetarëve, ka kritikuar konferencën e dy zyrtarëve të lartë të Qeverisë, duke e cilësuar atë si të "poshtër", transmeton Klankosova.tv
Sipas tij, paraqitja e tyre dëshmoi dështimin në disa nivele të institucioneve që ata drejtojnë.
"Konferencë e poshtër, e dy zyrtarëve publikë të Kosovës, ën raport me rastin që e ka tronditur çdo qytetar të Kosovës. Ata dëshmuan se për dështimin në shumë nivele të sistemit që drejtojnë. Arroganca e tyre, cinizmi i tyre, ishin neveritëse. Ne si Aleancë nuk kemi asnjë konkluzion tjetër se ekziston një përgjegjësi e qartë politike dhe duhet të adresohet nga Qeveria. Edhe Gërvalla dhe Sveçla duhet të japin dorëheqje." /Klankosova.tv