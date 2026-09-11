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Politologu Dritëra Arifi tha se pritet të ketë ripërsëritje të zhvillimeve të fundit në lidhje me formimin e institucioneve në vend.
Në “Speciale” në Klan Kosova, ai tha se çështja e zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit është vetëm një prej episodeve që pritet të ndodhin në muajt në vijim.
Ai thotë se që nga ardhja në pushtet e LVVs-ë, “pak a shumë kanë ndodhur turbulenca”.
“Duke i njohur lojtarët, mentalitetin, veprimtarinë politike, vjen në konkluzion shumë të thjeshtë se do të përsëriten gjërat e njëjta. Pra, kjo është një nga seritë e Netflix-it që do të vazhdojmë të shohim, vetëm Zoti e di se çfarë do të ndodhë, as Albin Kurti nuk e di”, deklaroi Arifi.
Për çështjen e deklarimit të Listës Serbe për votim “në emër të popullit serb”, ai tha se këtu ka paqartësi e hipokrizi.
“Lista Serbe, në vitin 2021, kur e ka thënë të njëjtin send, nuk i ka penguar Lëvizjes Vetëvendosje. Kjo është hipokrizia e parë, sepse e kanë pasur në koalicion dhe LVV-ja në atë kohë i ka pasur të tria pozitat”, shtoi më tej politologu Arifi.