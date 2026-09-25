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Profesori Dritëro Arifi, ka komentuar mënyrën e trajtimit dhe vlerësimit të dëshmive në proceset që lidhen me Gjykatën Speciale, duke e veçuar dëshminë e ish-komandantit suprem të NATO-s për Evropë, Wesley Clark.
Në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova, Arifi ngriti pikëpyetje mbi peshën që mund t’i jepet dëshmive të ndryshme gjatë një procesi gjyqësor, transmeton Klankosova.tv.
“Nëse dëshmia e Wesley Clark nuk vlen më shumë se e atij që ka thënë që më është vjedhur një lopë, kjo e devalvon krejt procesin”, deklaroi Arifi.
Ai tha se një trajtim i tillë i dëshmive, sipas interpretimit të tij, mund të krijojë një situatë ku roli dhe qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës në Kosovë vendosen në të njëjtin plan me pretendime që lidhen me “Ndërmarrjen e Përbashkët Kriminale”.
“Pra e vendos ShBA-në në një vijë së bashku me Ndërmarrjen e Përbashkët Kriminale”, u shpreh Arifi.