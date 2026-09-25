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Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, më 21 shtator 2026 është mbajtur seanca e radhës në rigjykimin ndaj Ardian Krasniqit, i akuzuar për ushtrim të ndikimit, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe falsifikim të dokumenteve.
Rigjykimi zhvillohet pas vendimit të Gjykatës së Apelit të 17 nëntorit 2025.
Procedura ndaj Ardianit mbetet e ndarë nga ajo ndaj Lavdim Krasniqit
Në fillim të seancës, gjykata shqyrtoi mundësinë e bashkimit të procedurës ndaj Ardian Krasniqit me atë ndaj Lavdim Krasniqit. Prokuroria e kundërshtoi bashkimin, duke theksuar se çështja ndaj Lavdim Krasniqit ndodhet në Gjykatën Supreme që nga shkurti 2026, ndërsa procedura ndaj Ardianit duhet të vazhdojë me prioritet, pasi ai ndodhet në paraburgim, ka raportuar gazetarja e Klan Kosova, Blerta Ahmeti.
Mbrojtja e Lavdim Krasniqit, përmes avokatit Ramë Gashi, ia la vendimin gjykatës, ndërsa avokatja e Ardianit, Bedrie Rexhepi, tha se procedurat do të duhej të trajtoheshin bashkërisht, duke pasur parasysh pretendimet për bashkëkryerje.
Gjykata vendosi që procedurat të mbeten të ndara. Pas këtij vendimi, Lavdim Krasniqi dhe avokati i tij u larguan nga salla.
Ardiani deklarohet i pafajshëm
I pyetur nga trupi gjykues, Ardian Krasniqi deklaroi se nuk ndjehet fajtor për pikat I, III dhe IV të aktakuzës.
Prokuroria deklaroi se mbetet pranë aktakuzës dhe se përmes provave gjatë shqyrtimit gjyqësor synon të dëshmojë përgjegjësinë e tij.
Në këtë seancë nuk u administruan prova kryesore, ndërsa Prokuroria kërkoi 10 deri në 15 ditë kohë për të specifikuar provat dhe dëshmitarët që lidhen drejtpërdrejt me Ardian Krasniqin.
Mbrojtja kërkoi që gjatë rigjykimit të përcaktohet qartë roli konkret i Ardianit dhe provat që e lidhin atë me secilën prej veprave penale.
Avokatja Rexhepi kërkoi, ndër të tjera, që për akuzën për falsifikim të dokumenteve të bëhet dallimi mes faktit nëse një dokument është i falsifikuar dhe personit që pretendohet se e ka falsifikuar. Po ashtu, kërkoi sqarime lidhur me pozitën dhe autorizimet zyrtare të Ardianit, si dhe mënyrën konkrete se si pretendohet se ka ushtruar ndikim.
Seanca e radhës është caktuar për 13 nëntor 2026, në orën 10:00.