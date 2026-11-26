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Vdekshmëria e foshnjave të porsalindura në Kosovë është në rritje.
2025-ta prek shifrën më të lartë, pak mbi 10%, krahasuar me vitin 2023, që ishte për 2% më pak, të dhëna këto zyrtare nga klinika e Neonatologjisë, e cila edhe i trajton këto raste.
"Për periudhën 2022–2025, vdekshmëria në mesin e të porsalindurve të hospitalizuar ka pasur luhatje. Pas rënies nga 9,40% në vitin 2022, në 9,23% në vitin 2023 dhe 8,44% në vitin 2024, në vitin 2025 ajo u rrit në 10,02%.", thuhet në përgjigjen e Klinikës së Neonatologjisë.
Mirëpo, këto lëvizje të të dhënave, QKUK i arsyeton me ngritjen e lindjeve të parakohshme.
"Përqindja e lindjeve parakohe u rrit nga 9,1% në vitin 2022 në 11,4% në vitin 2025."
Derisa. bëjnë të ditur se është rritur edhe numri i foshnjave me premtauritet të thellë që nënkupton lindje tejet të parakohshme nga javët 22-28 të shtatzënisë, ku kjo kategori paraqet rrezik të lartë për komplikime dhe vdekshmëri.
Nga 70 raste të tilla sa ishin në 2022, në 2025 janë 102.
Se cilat janë arsyet apo vlerësimet e gjinekologëve karshi këtyre lindjeve para kohe, televizioni ka kërkuar nga QKUK një intervistë me gjinekologet e klinikës mbi këto të dhëna?
Përgjigjia e këtyre është befasuese teksa lënë të nënkuptohet se komunikimi ndërmjet klinikave për të pasur një analizë të mirëfillte për këtë temë të ndjeshme, mungon.
Për më tepër, nëntori është muaji i ndërgjegjësimit për foshnjat e lindura para kohe dhe Ditën Botërore ka 17 nëntorin.
Përkundër kësaj, QKUK nuk ka bërë asnjë dedikim apo njoftim për shifrat dhe trajtimin e bebeve premature.