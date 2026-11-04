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Arda Guler po fiton gjithnjë e më shumë hapësirë te Real Madridi, pas paraqitjeve të fundit që kanë bindur trajnerin Jose Mourinho. Mesfushori turk ishte vendimtar në përmbysjen ndaj Romës, ku dha dy asistime, ndërsa më pas shënoi nga një gol në fitoret kundër Sevillas dhe Leipzigut. Këto paraqitje e kanë forcuar kandidaturën e tij për një vend në formacionin titullar.
Mourinho vlerëson aftësinë e Gulerit për të luajtur në disa pozicione, si në rolin e mesfushorit ofensiv, ashtu edhe më prapa në mesfushë. Megjithatë, konkurrenca është e madhe, pasi në këto pozita luajnë edhe Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva dhe Federico Valverde. Për momentin, trajneri nuk e ka konfirmuar nëse turku do të jetë titullar në ndeshjen e radhës, por paraqitjet e fundit i kanë rritur ndjeshëm gjasat e tij.