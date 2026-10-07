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Ferizaj ka vendosur t’i besojë një emri të njohur për të ndryshuar situatën në skuadër.
Arbnor Morina është emëruar kryetrajner i ri i klubit, duke u rikthyer në pankinën ferizajase pas katër vitesh.
Morina do ta drejtojë Ferizajn në vazhdim të kampionatit, me klubin që synon të përmirësojë rezultatet dhe të ngjitet në tabelën e Ligës së Parë të Kosovës.
Pas tetë javësh të zhvilluara, Ferizaj renditet në pozitën e nëntë me 10 pikë, çka ka bërë që drejtuesit e klubit të ndërhyjnë në stafin teknik.
“FC Ferizaj ka arritur marrëveshje me trajnerin Arbnor Morina, i cili do të drejtojë skuadrën tonë në vazhdim të kampionatit”, thuhet në njoftimin e klubit.
Nga Ferizaj kanë theksuar se Morina sjell përvojën dhe profesionalizmin e tij, me synimin që së bashku të arrihen objektivat e klubit në pjesën e mbetur të sezonit.
Ky do të jetë rikthimi i Morinës në drejtimin e Ferizajt, pas një pauze katërvjeçare.