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Trajneri i Fulhamit, Alvaro Arbeloa, ka folur për ish-klubin e tij, Real Madrid.
Spanjolli qëndroi në krye të klubit gjatë gjysmës së stinorit të shkuar pas shkarkimit të Xabi Alonsos.
Ai e quajti përvojë të mrekullueshme të qenit trajner i klubit më të madh në botë.
“Të trajnosh Real Madridin? Të drejtosh Real Madridin ishte një përvojë e mrekullueshme dhe një mësim i madh për mua”, ka thënë ish-trajneri i Mbretërve.
“Do të doja që gjërat të kishin shkuar më mirë për klubin dhe tifozët tanë. Por ky është futbolli dhe ajo që ndodhi, ndodhi”.