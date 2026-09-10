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Përfaqësuesi i Arabisë Saudite në Kombet e Bashkuara, Abdulaziz al-Wasil, ka deklaruar se vendi i tij do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të penguar sulmet e rebelëve Huthi.
"Ne nuk do të hezitojmë të marrim të gjitha masat e nevojshme për të penguar sulmet e rebelëve Huthi dhe për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe integritetin tonë territorial, në përputhje me Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare", tha ai në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Përfaqësuesi saudit tha se Arabia Saudite mbështet zgjidhjet politike të udhëhequra nga Jemeni që "përmbushin aspiratat e popullit vëllazëror jemenas për siguri, stabilitet dhe prosperitet".
Al-Wasil i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të dërgojë një mesazh "se shënjestrimi i Mbretërisë duhet të ndalet, përshkallëzimi ushtarak brenda Jemenit duhet të ndalet dhe kërcënimet ndaj lundrimit ndërkombëtar duhet të marrin fund".