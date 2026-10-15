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Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili lufton kundër rebelëve Huthi në Jemen – të mbështetur nga Irani – njoftoi të enjten se ka penguar një sulm me raketa ndaj qytetit të shenjtë saudit të Medinës, si dhe një sulm tjetër në pjesën lindore të mbretërisë.
Ndërkohë, sipas Associated Press, huthët morën përsipër një sulm në qytetin port jemenas të Adenit, në një vend që përdoret nga qeveria e njohur ndërkombëtarisht dhe e mbështetur nga Arabia Saudite; zyrtarët bënë të ditur se të paktën dy persona humbën jetën. /Klankosova.tv