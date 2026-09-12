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Arabia Saudite ka mbyllur një tubacion të rëndësishëm të naftës, pasi ai u sulmua me dronë të lëshuar nga Iraku, duke zgjeruar më tej konfliktin në Lindjen e Mesme.
Iraku ka njoftuar se ka shkarkuar nga detyra një komandant ushtarak dhe ka nisur hetimet, pasi pranoi se sulmi ndaj tubacionit saudit East-West ishte kryer nga një provincë irakiane në kufi me Iranin.
Arabia Saudite më herët ka akuzuar milicitë e mbështetura nga Irani në Irak për sulme ndaj objekteve të saj të naftës, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Tubacioni, me gjatësi prej rreth 1,200 kilometrash, i ka mundësuar Arabisë Saudite – eksportuesit më të madh të naftës bruto në botë – të shmangë ngushticën e Hormuzit.
Rijadi të premten tha se e kishte mbyllur tubacionin si masë parandaluese. Sipas Ministrisë së Jashtme saudite, sulmi shkaktoi disa të plagosur dhe dëme materiale, të cilat ende janë duke u vlerësuar.
Sipas Reuters, duke cituar kompani të gjurmimit të anijeve dhe analistë, tubacioni saudit ka transportuar rreth 4 deri në 5 për qind të furnizimit global me naftë.