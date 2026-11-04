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Hyrjet e daljet nga ligjërata, tash e tutje bëhen me aplikacion.
Veç këtë mënyrë digjitale, përmes E-Vijueshmërisë, po e kundërshtojnë studentët e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, raporton Klan Kosova.
Sipas mantelbardhëve të ardhshëm, aplikacioni cenon privatësinë ngase kur skanojnë QR kodin, iu kërkohet vendndodhja përmes lokacionit.
Andaj për këtë, po thonë se i janë drejtuar edhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi.
Lëshimi i gjurmuesit, sipas U.D Drejtorit të IT-së në UP, Hajrullah Hajrullahu, bëhet me qëllim që të mos ketë keqpërdorime e të tregohet prezenca në ligjërata.
Andaj, as shkelje ligjore e as cenim të privatësisë, sipas tij, s’ka.
Për dallim nga ata të mjekësisë, ideja e skanimit para se të nisin ligjërata dhe shmangja e listave fizike, po iu pëlqen studentëve në fakultete të tjera.
Deri me 1 nëntor, studentët për prezencë në ligjëratë duhej të shkruanin emrin dhe mbiemrin me dorë në listat që i shpërndaheshin nga profesorët. /Klankosova.tv
Detajet i gjeni në kronikën në vijim: