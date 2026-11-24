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Gjykata e Apelit ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit dhe Granit Plavës, si dhe dënimin me 30 vjet burg për Kushtrim Kokallën, të tre të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt në vitin 2023.
Avokati i familjes sc Liridona Ademajt, Leutrim Syla, në "Kosova Today" në Klan Kosova ka folur për vendimin e Gjykatës së Apelit lidhur me dënimet ndaj të akuzuarve për vrasjen e saj.
Sipas tij, Naim Murseli dhe Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla me 30 vjet burgim. Ai ka treguar se familja kishte paraqitur ankesë, me theks të veçantë për rikualifikimin e veprës penale të Kushtrim Kokallës, në mënyrë që ai të trajtohej si pjesë e grupit dhe të dënohej gjithashtu me burgim të përjetshëm.
“Është shpallur marrja e vendimit nga Gjykata e Apelit, me të cilin ishin dënuar Naim Murseli dhe Granit Plava me burgim të përjetshëm, kurse Kushtrim Kokalla me 30 vjet burgim. Patëm paraqitur ankesë, sidomos për Kushtrim Kokallën, që i njëjti të konsiderohet si anëtar i grupit dhe, si rrjedhojë, të gjithë të dënohen me burgim të përjetshëm. Por Gjykata e Apelit po duket se nuk e ka parë të udhës të bëjë rikualifikim”, deklaroi Syla.
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