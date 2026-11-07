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(Plotësuar 10:35) - Ka nisur takimi i parë i grupit punues për strategjinë shtetërore për të apeluar aktgjykimin e shkallës së parë në Gjykatën e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Gazetarja e Klan Kosova ka raportuar nga terreni, duke njoftuar se tashmë në ndërtesën e qeverisë ka hyrë edhe udhëheqësi i këtij grupi, ministri i Jashtëm Glauk Konjufca.
Pos tij, në takim janë parë të kenë hyrë edhe deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, ajo e LDK-së, Jehona Lushaku Sadriu, i Aleancës Bekë Berisha, si dhe deputeti i partisë në pushtet, Adnan Rrustemi.
Asnjëri nga ta nuk kanë pranuar të deklarohen për media para hyrjes në takim. /Klankosova.tv
Apeli në Hagë: Mblidhen deputetët për takimin e grupit punues për strategjinë shtetërore
Takimi i parë i grupit punues për strategjinë shtetërore për të apeluar aktgjykimin e shkallës së parë në Gjykatën e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ka mbledhur deputetët në ndërtesën e qeverisë.
Ky grup punues udhëhiqet nga ministri i Jashtëm, Glauk Konjufca.
Gazetarja e Klan Kosova, Qendresa Bellagoshi, është te Qeveria, teksa ka njoftuar se deri më tani kanë mbërritur deputetja e PDK-së, njëherësh U.D. e kryetares së partisë, Vlora Çitaku, Bekë Berisha i Aleancës dhe Adnan Rrustemi i Lëvizjes Vetëvendosje.