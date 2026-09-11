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Gjykata e Apelit ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë në rastin e veteranëve, duke liruar nga akuzat Agim Çekun dhe nëntë të akuzuar të tjerë, të cilët në shkallën e parë ishin shpallur fajtorë dhe dënuar me nga një vit burgim.
Vendimi është marrë në çështjen penale ndaj Agim Çekut, Nuredin Lushtakut, Sadik Halitjahës, Shkumbin Demaliajt, Qelë Gashit, Shukri Bujës, Ahmet Dakut, Rrustem Berishës, Faik Fazliut, Smajl Elezajt, Fadil Shurdhajt dhe Xhavit Jasharit, të akuzuar për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje, raporton kosovapress, transmeton Klankosova.tv.
Kolegji penal i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, i përbërë nga Mentor Bajraktari, kryetar, si dhe Valon Kurtaj e Vaton Durguti, anëtarë, ka aprovuar ankesat e mbrojtjes dhe ka ndryshuar aktgjykimin e 12 shtatorit 2025 të Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë.
Me aktgjykimin e ri, nga akuzat janë liruar Agim Çeku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demaliaj, Qelë Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem Berisha, Faik Fazliu, Fadil Shurdhaj dhe Xhavit Jashari.
Apeli ka konstatuar se nuk është provuar se të akuzuarit e kanë kryer veprën penale për të cilën ishin akuzuar.
Në shkallën e parë, dhjetë prej të akuzuarve ishin shpallur fajtorë dhe secilit i ishte shqiptuar dënim prej një viti burgim.
Përveç dënimit me burgim, Gjykata Themelore i kishte obliguar ata të paguanin nga 200 euro për shpenzimet e procedurës penale dhe nga 50 euro në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit.