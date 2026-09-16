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Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të mësojë të mërkurën fatin e tij, kur gjyqtarët ndërkombëtarë në një gjykatë në Hagë do të shpallin aktgjykimet në procesin gjyqësor për krime lufte, shkruan agjencia ndërkombëtare Associated Press.
Thaçi përballet me disa akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje, torturë dhe përndjekje. Bashkë me të po gjykohen edhe tre ish-drejtues të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët luftuan kundër forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Në Kosovë, ata konsiderohen gjerësisht si figura kombëtare.
Mijëra njerëz u mblodhën në Prishtinë gjatë fundjavës në mbështetje të katër të akuzuarve. Protestuesit mbushën sheshin qendror të kryeqytetit, ndërsa shumë prej tyre mbanin flamuj kuqezi shqiptarë.
Nëpër qytet janë vendosur edhe portrete të katër ish-pjesëtarëve të UÇK-së, ndërsa një orë e madhe digjitale ka numëruar mbrapsht deri në ditën e shpalljes së aktgjykimeve.
“Në emër të popullit, shpallini të pafajshëm”, shkruhej në njërin prej pankartave.
Prokurorët në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë kërkuar dënim maksimal prej 45 vjetësh burgim për Thaçin dhe të akuzuarit e tjerë, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Të katër i kanë mohuar akuzat ndaj tyre.
“Gjatë gjithë jetës sime kam qëndruar krah popullit të Kosovës, duke mbrojtur lirinë, jetën dhe dinjitetin. Gjithmonë jam udhëhequr nga idealet perëndimore të demokracisë, barazisë dhe drejtësisë”, u ka thënë Thaçi gjyqtarëve në shkurt, në përfundim të procesit gjyqësor që zgjati gati tre vjet.
Sipas prokurorisë, të akuzuarit kishin shënjestruar kundërshtarë politikë dhe civilë të cilët i konsideronin bashkëpunëtorë ose tradhtarë gjatë periudhës së tyre në UÇK.
Stafi i gjykatës, e cila mbështetet nga Bashkimi Evropian, përbëhet kryesisht nga ndërkombëtarë, për shkak të shqetësimeve lidhur me sigurinë dhe mbrojtjen e dëshmitarëve.
Në vitin 2022, gjykata dënoi dy drejtues të një organizate të veteranëve të luftës në Kosovë për frikësim të dëshmitarëve, pasi kishin publikuar dokumente konfidenciale të rrjedhura.
Thaçi përballet gjithashtu me një proces të veçantë gjyqësor lidhur me akuzat për pengim dhe frikësim të dëshmitarëve. Ky proces pritet të nisë më vonë gjatë këtij muaji.
Thaçi ishte student kur u kthye nga ajo që ai e kishte përshkruar si mërgim politik në Zvicër, për t’iu bashkuar luftës së Kosovës për pavarësi. Gjatë luftës ai mori nofkën “Gjarpri”, për shkak të aftësisë së tij për t’u shmangur forcave serbe.
Ai u mbështet nga liderët perëndimorë, të cilët e ftuan në bisedimet e paqes të vitit 1999 në Francë, në cilësinë e drejtorit politik të UÇK-së. Në atë kohë, ai shihej si një lider që mund ta udhëhiqte vendin drejt pavarësisë.
Pas luftës, Thaçi u ngrit në skenën politike të Kosovës, por dha dorëheqje nga posti i presidentit për t’u përballur me procesin gjyqësor në Hagë.
Në luftën e Kosovës humbën jetën rreth 13 mijë persona, shumica dërrmuese shqiptarë të Kosovës. Një fushatë 78-ditore e bombardimeve ajrore të NATO-s kundër forcave serbe i dha fund luftimeve. Rreth një milion shqiptarë të Kosovës u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës.
Në vitin 2008, Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia, vendim të cilin Beogradi vazhdon të mos e njohë. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të tensionuara, pavarësisht viteve të negociatave të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara.