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E ngarkuara me punë e Ambasadës së ShBA-së në Kosovë, Anu Prattipati, priti Adjutantin Gjeneral të Gardës Kombëtare të Ajovës, Gjeneralmajorin Stephen Osborn, gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Kosovë.
Gjatë takimit, Prattipati e falënderoi Gjeneralmajorin Osborn për udhëheqjen dhe angazhimin e tij në forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Ajo gjithashtu vlerësoi kontributin e tij në avancimin e Partneritetit Shtetëror ndërmjet Gardës Kombëtare të Ajovës dhe Kosovës, i cili luan rol të rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.