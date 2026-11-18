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Banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Antoneta ka folur për raportin e saj me Nichin.
Ajo është pyetur nga Vëllai i Madh lidhur me marrëdhënien mes tyre.
Antoneta e përshkroi raportin mes tyre si “macja me miun”, duke theksuar se Nichi nuk është konsistent në sjelljen ndaj saj.
“Ky është si macja me miun. Ka pasur momente që më ka irrituar dhe kam thënë se nuk do t’i flas më. Nëse i kalon disa limite, do ta bëj këtë. Ndonjëherë sillet mirë, ndërsa herë të tjera bën gjeste që janë problematike dhe unë mbajë qëndrim.”, u shpreh Antoneta.
Për deklaratën e plotë, ndiq videon më poshtë: