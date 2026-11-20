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Pëlqimet e shprehura për Antonetën nga Adriani dhe Akili, si dhe afrimiteti i saj me Nichin, ishin pjesë e diskutimit në studion e emisionit “Ora 7” në Klan Kosova.
Adriani dhe Akili kanë shprehur hapur pëlqimin e tyre për Antonetën, ndërsa Nichi nuk ka bërë një deklarim të tillë, por është vërejtur afrimiteti mes tij dhe Antonetës.
Pikërisht këto raporte dhe dinamika mes tyre u diskutuan në studio, duke vënë në pah interesimin për raportet që po krijohen mes personazheve.
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