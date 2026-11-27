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Pas koncertit që u mbajt këtë javë në shtëpinë e BBVK, ndodhi një acarim i marrëdhënieve mes Antonetës dhe Nichit.
Dyshja u përballën gjatë Prime-it të sotëm, ku i hapën letrat.
Nichi paraprakisht tha se i pëlqen Antoneta.
Por, kjo duket se nuk e ka të njëjtin mendim për të.
“Më vrau shumë fakti që vetëm justifikohej dhe e kishte mendjen që të kërkoja edhe unë falje ende i pa i sqaruar gabimet që i kishte bërë vetë ai. Mua s’më interesojnë faljet që bëhen thjeshtë për t’u kërkuar, faljet që ndihen dhe nuk përsëriten”, tha mes tjerash Antoneta.
Ndiqeni deklarimin e saj: