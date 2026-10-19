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Manchester City ka marrë një lajm të keq, pasi Antoine Semenyo do të mungojë deri në tetë javë për shkak të një lëndimi në gju.
Sulmuesi nga Gana e pësoi lëndimin gjatë fitores 3-2 ndaj Ipswich Town në Premier League, më 17 tetor, ndërsa ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar se do t’i nevojiten rreth dy muaj për t’u rikthyer në fushë, transmeton Klankosova.tv.
Trajneri Enzo Maresca ka bërë të ditur se fillimisht klubi kishte frikë se lëndimi ishte më serioz, por rezultatet e ekzaminimeve kanë sjellë më shumë optimizëm.
Semenyo pritet të rikthehet rreth muajit dhjetor, duke humbur një pjesë të rëndësishme të ndeshjeve të Cityt në kampionat dhe në garat evropiane.
Mungesa e tij është një goditje për skuadrën angleze, sidomos për shkak të kontributit në repartin ofensiv, ku këtë sezon ka regjistruar dy gola dhe tri asistime në Premier League.