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Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë ka ngritur dyshime për dy ampula të antibiotikut Cefepime 1 gram, të prodhuara në Greqi.
Kjo pasi në to janë vërejtur ndryshime të dukshme në përmbajtje, para se të hapeshin apo t’u administroheshin pacientëve.
Për rastin janë njoftuar institucionet kompetente, ndërsa Inspektorati Farmaceutik, deri të martën pasdite, nuk kishte kryer kontroll në spital, por kishte rekomanduar pezullimin e përdorimit të kësaj sasie të barit.
Por, ShSKUK-ja nuk e ka publikuar rastin në faqen zyrtare, siç veproi muaj më parë për infuzionin e dyshimtë indian, pamjet e së cilës, ekskluzivisht i pati siguruar Klan Kosova.