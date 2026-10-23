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Të gjalla i ngujoi, por të ngordhura e krejt jashtë vendit ku i la i gjeti mëngjesin e kësaj të premteje.
Rreth 113 pula të familjes Pacolli që i patën veç për nevoja familjare në Lagjen e Spitalit në kryeqytet përfunduan në këtë gjendje e vetëm 3 nga to shpëtuan.
Pronarja e tyre, Feride Pacolli thotë se këtë e shkaktuan disa qenë endacakë të cilët sipas saj deshën ta sulmojnë edhe bashkëshortin e saj, Ilazin.
Madje kjo nuk është hera e parë që këta përballën me këtë.
Fort të nervozuar janë me Komunën e Prishtinës për të cilën thonë se kurrë dorën nuk ua ngjiti.
Megjithëse, komunarët pohojnë se bënë krejt çka mundën për trajtimin e kësaj problematike, por mbështetje thonë se nuk morën nga qeveria.