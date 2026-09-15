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Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe UNICEF-i prezantuan të martën rezultatet e anketës MICS.
Kjo anketë ka përfshirë të dhëna për shëndetësinë, arsimin, kushtet e jetesës, ushqyerjen dhe mbrojtjen e fëmijëve.
Sipas UNICEF-it, është shënuar progres, veçanërisht te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, ku vdekshmëria neonatale ka rënë për 29% krahasuar me vitin 2020, ndonëse ende mbetet shqetësuese.
Kryeministri Albin Kurti tha se investimi në fëmijë, familje, arsim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale është thelbësor për zhvillimin e vendit, ndërsa rezultatet e MICS do të shërbejnë për orientimin e politikave të ardhshme.
Kjo është hera e tretë që anketa MICS realizohet në Kosovë, pas matjeve të viteve 2014 dhe 2020.
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