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Në Big Brother VIP Kosova 5, Anjeza nuk arriti t’i mbante lotët pas një situate të krijuar me Nichin, kur ky i fundit ia përmendi të dashurin.
Gjatë Prime-it, Anjeza foli hapur për atë që e kishte lënduar, duke sqaruar se reagimi i saj nuk kishte të bënte drejtpërdrejt me Nichin, por me faktin që në diskutim u përfshi një person që nuk është pjesë e shtëpisë.
“Nuk është puna që kam shpërthyer ndaj Nichit… Sa i përket shpërthimit, unë e kam pasur problemin te personi që e ka përmendur”, u shpreh Anjeza.
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