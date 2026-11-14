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Një debat i tensionuar ka ndodhur mes Fuegos dhe Anjezës pas përfundimit të spektaklit të Big Brother VIP Kosova.
Gjatë përplasjes, Anjeza nuk ka mundur t’i përmbajë emocionet dhe ka shpërthyer në lot, duke iu drejtuar reperit me fjalë të ashpra.
“A din mu nal najherë? Si s'ta fut askush, merru me Anjezën! Çfarë karakteri është ky? A din me u nal najherë?”, i ka thënë ajo Fuegos.
Përplasja mes dy banorëve ka tërhequr vëmendjen pas përfundimit të spektaklit.
Momentin e plotë të debatit mund ta ndiqni në videon më poshtë.