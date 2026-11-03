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Banorja e edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova, Anjeza ka komentuar për sjelljen e disa banorëve brenda shtëpisë.
Ajo ka shprehur zhgënjimin e saj për dy prej tyre, Nichin dhe Fuegon.
Anjeza tha se Nichin e kishte njohur si burrë dhe reper të fortë, duke pritur që sipas saj, ai të ishte një nga banorët më të zëshëm të këtij edicioni.
“Nichin e kam njoftë për burrë, e kam njoftë për reper të fortë. Kam thanë, Nichi nëse hyn në Big Brother ka me kallë...Çka bën Nichi? Tutet…”, u shpreh Anjeza.
Kritika e saj nuk u ndal me kaq. Anjeza foli edhe për Fuegon, për të cilin tha se e njeh prej shumë kohësh.
“Fuegon e kam njoftë shumë moti, po ashtu kogja burrë. Çka bën Fuego? Nën krahët e Bejtës”, deklaroi ajo.