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Anjeza, banorja e Big Brother VIP Kosova 5, ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me nominimet e kësaj jave, duke diskutuar për mundësinë e largimit nga shtëpia.
Gjatë një bisede me banoren tjetër të shtëpisë, Shqiponjën, Anjeza tha se mendon që ajo ose Ardiani mund të jenë në rrezik, pasi sipas saj, të dy nuk kanë qenë mjaftueshëm aktivë brenda shtëpisë.
“Unë mendoj që Ardiani ose unë… As unë e as Ardiani nuk jena aktivë”, u shpreh Anjeza.
Megjithatë, ajo i tha Shqiponjës se nuk beson që kjo e fundit do të largohet nga shtëpia.
Mbetet të shihet se cili prej banorëve do të jetë më i rrezikuar nga nominimet e kësaj jave dhe kush do të dalë të premten.
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