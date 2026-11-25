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Banorët e shtëpisë më të famshme në shqiptari, Anjeza dhe Sharri, pas debateve me njëri- tjetrin, po shihen gjithnjë e më të afërt.
Dyshja kanë qenë në qendër të vëmendjes në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 për afërsinë mes tyre prej fillimit të këtij sezoni.
Ndërsa Anjeza nuk ndalet me deklaratat e saj kundrejt Sharrit, kësaj here i thotë atij: “Unë me ty jom e lumtur! A e ke ni çka i kom thënë mamit? Jam shumë e lumtur”.
Për të parë reagimin e Sharrit, ndiqni videon e mëposhtme: