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Banorja e shtëpisë më të famshme në vend, Anjeza, i është drejtuar menaxherit të Sharrit.
Në BBVK5, ajo tha se nuk duhet të përzihet në jetën private të Sharrit dhe se nuk është femër që do ta ndalonte atë të këndonte.
“Nuk më pëlqen muhabeti se menaxheri nuk e lë me të, nuk e lë. Menaxherit të Sharrit i kisha thënë: Mos u tut se nuk po dua të lidhem me të, veç po më pëlqen. Mendoj se, nëse Sharri do të kishte ndjenja për mua, nuk besoj se do ta ndalte menaxheri”, ka thënë Anjeza.
Për mesazhin e plotë, ndiqeni videon më poshtë: