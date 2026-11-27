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Anjeza ka folur për raportin e saj me Sharrin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, duke treguar se gjithçka mes tyre kishte nisur si një shoqëri, por me kalimin e kohës gjërat kishin ndryshuar.
Ajo theksoi se ndjenjat dhe qëndrimi i saj janë të sinqerta, ndërsa shtoi se ka hyrë në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova” me vullnetin e saj dhe jo me qëllimin për të krijuar një lidhje.
Megjithatë, Anjeza u shpreh se nëse mes tyre ndodh diçka më shumë, nuk ka arsye që ta ndalojnë.
“Jo, nuk më shqetëson asgjë. Ka nisur si shoqëri, por rrugës ka ndryshuar. Unë po flas për veten, të miat janë krejt reale. Nuk ka me rënë në radar. Unë jam Anjeza, kam hyrë vetë dhe nuk kam hyrë për t’u lidhur, por nëse ndodh diçka, nuk mund ta ndalim”, u shpreh ajo.
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