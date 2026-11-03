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Banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Anjeza Gubetini, tash e tutje do të jetë në nominim të përhershëm, pasi doli më pak e votuara nga publiku në televotimin e hapur të premten e javës së kaluar.
Ajo tregoi se nuk e priste këtë vendim të publikut.
Ngjarja u komentua edhe në emisionin Ora 7 në Klan Kosova. Grimerja Blerdina Zhitia e komentoi këtë vendim, duke treguar se e priste këtë rezultat.
“Anjeza edhe jashtë ka pasë negativitet prej publikut. Zoja ka më shumë mbështetës” – u shpreh ajo.
Por, mendim ndryshe kishte gazetari Agon Rexhepi, i cili tregoi se e njeh Anjezën nga jashtë dhe se ajo është shumë më e gjallë sesa po duket brenda shtëpisë më të famshme.
Gazetaret Blerina Shoshi dhe Klea Kabashi, ndër të tjera u shprehën se krejt kjo tërheqje e banores mund të jetë strategji e lojës apo edhe një presion që Anjeza e ndjen nga jashtë, ndoshta për shkak të të dashurit të saj.
Gjatë emisionit Ora 7, u fol edhe për dinamikat e tjera të Anjezës, por edhe diskutimet mes banorëve të tjerë.