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Gruaja e Ramush Haradinajt, Anita, ka folur sot në Klan Kosova, duke rikthyer në vëmendje lirimin e bashkëshortit të saj nga Haga, para shumë vitesh. Vendim të njëjtë, ajo ka pritur edhe për katërshen e UÇK-së.
Në emisionin ‘Kosova Today’, ajo tha se i dhemb që në këtë proces nuk është fokusuar shteti, konkretisht Qeveria, dhe se pse nuk është punuar për të ngritur aktakuzë ndaj Serbisë, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk e kuptoj qeverinë e sotme, pse nuk ka mbledhë prova e fakte për të ngritur aktakuzë, shteti mbi shtetin. Kosova mbi Serbinë. I kemi masakrat e shumta, gra të dhunume...e kemi një luftë të Ushtrisë Çlirimtare, kur secili individ që e ka pasë një pushkë në shpi e ka kap qat pushkë me ruajt pragun e shpisë. Prandaj, më dhemb, pse shteti nuk është fokusu, konkretisht qeveria Kurti”, u shpreh Haradinaj në Klan Kosova.