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Anita Haradinaj është rikthyer pas në kohë.
Për të rikujtuar një nga momentet më të rëndësishme të jetës së saj, kur bashkëshorti i saj, Ramush Haradinaj, një nga ish- komandantët e UÇK-së, po përballej me procesin gjyqësor në Hagë.
Ajo ka rikujtuar momentin kur Ramush Haradinaj u lirua dhe u shpall i pafajshëm nga Gjykata e Hagës, në vitin 2012.
Në atë kohë, Anita Haradinaj kishte pritur në shtëpinë e saj ekipin e Klan Kosovës dhe kishte ndjekur nga afër seancën në të cilën u shpall vendimi për lirimin e bashkëshortit të saj.
Pamjet e asaj dite janë rikthyer sot në studion e emisionit “Kosova Today” në Klan Kosova, në një kohë kur në Hagë është dhënë aktgjykimi ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Anita Haradinaj tha se e ka përjetuar pothuajse njësoj emocionalisht ndjekjen e seancës së fundit në Hagë, sikurse atë të vitit 2012, kur priste vendimin për Ramush Haradinajn.
Ndiqni pamjet: