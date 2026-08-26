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Në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova, opinionistët kanë komentuar zhvillimet politike rreth zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe afateve kushtetuese.
Opinionisti Valon Syla tha se PDK-ja nuk pritet ta propozojë Hashim Thaçin për president, ndërsa pretendoi se Albin Kurti mund të jetë duke pritur një pyetje nga Gjykata Kushtetuese, me të cilën do të mund të zgjatej afati deri në dhjetor.
Ai tha gjithashtu se ka informacione se Kushtetuesja mund të mos japë përgjigje.
“PDK-ja e pret Hagën, madje as Hashim Thaçin nuk e propozon, por pas kësaj taktizon. Unë mendoj që Kurti pret që të bëjë një pyetje në Kushtetuese, për t’iu zgjatur afati deri në dhjetor. Dhe kemi informacione që Gjykata Kushtetuese nuk përgjigjet fare”, tha opinionisti Valon Syla.
Ndërkaq, lidhur me situatën për refuzimin e mundshëm të Gjykatës Kushtetuese, nga gazetari Naim Sadiku u theksua se afatet për themelimin e Kuvendit janë të përcaktuara qartë dhe liderët politikë janë të vetëdijshëm për to.
“Këtu janë parashikime për skenarë, për të cilat nuk e dimë se si mund të ndodhin. Ajo që është e qartë, e zeza mbi të bardhë, është se është e përcaktuar themelimi i Kuvendit të Kosovës. Prandaj, për këto afate janë të vetëdijshëm edhe liderët. Edhe nëse merren vesh, edhe pse pak a shumë sinjalet çojnë drejt zgjedhjeve, prapë pas 16 shtatorit mund të ndryshojnë rrethanat politike.”
Sipas këtij qëndrimi, edhe nëse palët arrijnë marrëveshje, rrethanat politike mund të ndryshojnë pas 16 shtatorit.
Në anën tjetër, Vullnet Krasniqi tha se nuk beson që Kurti ka synim të “targetojë diasporën”, duke vlerësuar se kryeministri në detyrë po merr rezultate pozitive sa herë që i drejtohet kësaj pjese të elektoratit. /Klankosova.tv