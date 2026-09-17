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Ruben Amorim duket se ka ndryshuar qëndrim sa i përket merkatos së Milanit, duke pranuar se disa prej përforcimeve të reja të “Rossonerëve” mund të mos përshtaten me sistemin e tij.
Ky qëndrim vjen vetëm pak ditë pasi trajneri portugez kishte lavdëruar afrimet e Milanit gjatë kësaj vere.
Deklaratat e fundit të Amorimit kanë ngritur pikëpyetje mbi mënyrën se si do të përdoren disa prej lojtarëve të rinj dhe nëse ata do të jenë në gjendje të përshtaten me kërkesat taktike të trajnerit.