Lajmet e fundit
Amir Rrahmani e ka nisur në mënyrën më të mirë sezonin e ri në Serie A, duke u përfshirë në formacionin ideal të javës.
Mbrojtësi kosovar zhvilloi një paraqitje të sigurt në fitoren e Napolit 2:0 ndaj Genoas, në ndeshjen hapëse të sezonit, transmeton Klankosova.tv.
Rrahmani ishte një prej lojtarëve më të dalluar në mbrojtjen e Napolit, ndërsa paraqitja e tij është vlerësuar edhe nga Sofascore, e cila e ka përfshirë në 11-shen më të mirë të javës.
Kapiteni i Kosovës është vlerësuar me notën 8.2, ndërsa në qendër të mbrojtjes është përzgjedhur së bashku me mbrojtësin e Juventusit, Bremer.