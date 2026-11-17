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Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka njoftuar përmes një postimi në Facebook për zhvillimin e ushtrimit shumëkombësh "VALOR SHIELD 2026", në të cilin morën pjesë Forcat e Operacioneve Speciale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Policisë së Kosovës dhe forcave partnere nga SHBA-ja, Shqipëria dhe Kroacia.
Sipas ambasadës, stërvitja u zhvillua në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe kishte për qëllim forcimin e aftësive të operacioneve speciale, rritjen e ndërveprimit mes forcave pjesëmarrëse dhe thellimin e bashkëpunimit rajonal në fushën e sigurisë, transmeton Klankosova.tv.
Në njoftim thuhet se ushtrimi u mbështet dhe u realizua me kontribut të konsiderueshëm të Ambasadës amerikane dhe Grupit të saj Ushtarak (MILGP).
Ambasada ka ritheksuar përkushtimin e SHBA-së për mbështetjen e institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe forcimin e partneriteteve me aleatët.