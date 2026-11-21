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Comodita Home ka hapur pikën e saj të re në Pejë, në kuadër të American Retail Park, duke sjellë oferta të veçanta për qytetarët e Dukagjinit.
Me rastin e hapjes, e cila u bë të shtunën, të gjitha produktet ofrohen me 75 për qind zbritje, nga tash deri në fund të muajit.
Përveç ofertave, klientët patën mundësi të përfitojnë edhe nga dhuratat e shumta, pasi brendi ndau mbi 200 dhurata për blerësit.
Përfaqësuesit e Comodita Home thanë se zgjerimi në Pejë është pjesë e synimit për të qenë sa më afër klientëve dhe për të vazhduar të ofrojnë produkte cilësore.
Hapja e pikës së re është shoqëruar me interesim të madh të qytetarëve, të cilët shprehën kënaqësinë për ofertat dhe produktet e brendit.
Zbritjet prej 75 për qind vlejnë në të gjitha pikat e Comodita Home.